В Миссисипи решили заменить "расистский" флаг на другой

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в Штатах с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими.

В Миссисипи обе палаты законодательного собрания большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Об этом, в понедельник, 29 июня, сообщает портал Mississippi Today.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз ранее заявил , что готов подписать законопроект о замене флага.

"В течение нескольких дней законодатели не могут выйти из тупика при обсуждении нового флага. Дискуссия о флаге 1894 года является столь же спорной, как и сам флаг. Пришло время положить ей конец. Я готов подписать законопроект, если они направят мне его в выходные", - написал в Twitter.

Газета отмечает, что палата представителей одобрила законопроект 92 голосами за, против выступили 23 законодателя. В ходе голосования в сенате за высказались 37 человек и 14 против. Для разработки нового проекта флага к сентябрю должна быть назначена комиссия из девяти человек. В ноябре жители штата должны будут одобрить или отвергнуть предложенный вариант. На период до голосования у Миссисипи не будет официального флага.



Флаг Миссисипи является единственным флагом штата в США, на котором присутствует символика Конфедерации - синий крест со звездами. Конфедеративные Штаты (южане-рабовладельцы) были противниками северян в Гражданской войне 1861-1865 годов, одной из причин которой является политика нераспространения рабства на территории страны.

Ранее Принстонский университет, США, исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.

Отметим, что тема борьбы с расизмом стала популярна в последнее воемя после инцидента, который случился в США. Полицейские при задержании убили афроамериканца.

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