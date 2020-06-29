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В Китае 12 человек погибли из-за ливней

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Самая тяжелая ситуация сложилась в китайском городе Ихай, где дожди вызвали сильное наводнение.
Спасатели ищут пострадавших при наводнении в Китае
Спасатели ищут пострадавших при наводнении в Китае

На юго-западе Китая в провинции Сычуань по меньшей мере 12 человек погибли и 10 пропали без вести в результате проливных дождей. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 29 июня.

Отмечается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.

В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.

В зоне стихийного бедствия находятся около 10 тысяч человек. В общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.

Напомним, в Закарпатской области в Межгорском районе резко поднялся уровень воды из-за сильного ливня, который продолжался два часа. Также произошли новые оползни.

При этом по состоянию на утро 28 июня число подтопленных сел в Западной Украине сократилось с 349 до 95.

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Теги: Китай, дождь, наводнение, жертвы, дожди, наводнения, паводок, ливень, погибли, паводки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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