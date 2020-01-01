В Турции произошло второе землетрясение за месяц

На этот раз пострадала провинция на юго-западе страны.

Читай также: На границе Индии и Мьянмы произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.2 балла произошло в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 20:43 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в уезде Мармарис. Очаг подземных толчков залегал на глубине 61,44 км.

Напомним, 14 июня в Турции также произошло землетрясение, где погиб один человек и 18 пострадали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.