В Пакистане вооруженные террористы напали на биржу - есть жертвы

Полиция заявила, что все четверо боевиков, которые напали на оживленную пакистанскую фондовую биржу в понедельник утром, были убиты, поскольку в результате нападения погибли четыре охранника и полицейский субинспектор

Боевики стреляли из гранатомета у главных ворот здания и попытались штурмовать здание после того, как открыли беспорядочный огонь. Здание биржи и прилегающие территории были опечатаны правоохранительными органами. Люди внутри здания были эвакуированы через черный ход.

"Инцидент произошел на бирже", - сказал Абид Али Хабиб, директор Пакистанской фондовой биржи. "Они пробились через нашу парковку и открыли огонь по всем".

Он сказал, что боевики ворвались в зону стоянки железной дороги и открыли огонь за пределами площадки PSX. Они добрались до главных ворот здания и штурмовали его после обстрела охранников.

A clip shot by an eyewitness in a building overlooking the Pakistan Stock Exchange building shows the attack on the building with intense firing



The PSX is situation in Karachi’s main business district walking distance from the central bank & provincial police headquarters pic.twitter.com/Y1KUCS4zWj