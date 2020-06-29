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В Пакистане вооруженные террористы напали на биржу - есть жертвы

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Четверо боевиков совершили нападение на пакистанскую фондовую биржу.
Террористы напали на биржу
Террористы напали на биржу
tribune.com.pk

Полиция заявила, что все четверо боевиков, которые напали на оживленную пакистанскую фондовую биржу в понедельник утром, были убиты, поскольку в результате нападения погибли четыре охранника и полицейский субинспектор

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Боевики стреляли из гранатомета у главных ворот здания и попытались штурмовать здание после того, как открыли беспорядочный огонь. Здание биржи и прилегающие территории были опечатаны правоохранительными органами. Люди внутри здания были эвакуированы через черный ход.

"Инцидент произошел на бирже", - сказал Абид Али Хабиб, директор Пакистанской фондовой биржи. "Они пробились через нашу парковку и открыли огонь по всем".

Он сказал, что боевики ворвались в зону стоянки железной дороги и открыли огонь за пределами площадки PSX. Они добрались до главных ворот здания и штурмовали его после обстрела охранников.

Выступая перед Geo TV, генеральный инспектор Карачи сказал, что ситуация находится под контролем, и все боевики были убиты в результате нападения. Он сказал, что рейнджеры и сотрудники полиции вошли в здание и проводят поисковую операцию.

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Согласно IG, нападавшие, как сообщается, носили одежду, которую обычно носили сотрудники полиции, когда они не на службе.

Полиция сообщила, что боевики провели штурм с использованием сложного оружия и несли сумку, в которой, вероятно, находилась взрывчатка.

"Все боевики, причастные к нападению на пакистанской фондовой бирже, были убиты", - сказал Синд Рейнджерс.

Полиция изъяла у нападавших винтовки АК-47, ручные гранаты и другие взрывчатые вещества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие.

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Теги: Пакистан, теракт, видео
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