В Пакистане вооруженные террористы напали на биржу - есть жертвы
Полиция заявила, что все четверо боевиков, которые напали на оживленную пакистанскую фондовую биржу в понедельник утром, были убиты, поскольку в результате нападения погибли четыре охранника и полицейский субинспектор
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Боевики стреляли из гранатомета у главных ворот здания и попытались штурмовать здание после того, как открыли беспорядочный огонь. Здание биржи и прилегающие территории были опечатаны правоохранительными органами. Люди внутри здания были эвакуированы через черный ход.
"Инцидент произошел на бирже", - сказал Абид Али Хабиб, директор Пакистанской фондовой биржи. "Они пробились через нашу парковку и открыли огонь по всем".
Он сказал, что боевики ворвались в зону стоянки железной дороги и открыли огонь за пределами площадки PSX. Они добрались до главных ворот здания и штурмовали его после обстрела охранников.
A clip shot by an eyewitness in a building overlooking the Pakistan Stock Exchange building shows the attack on the building with intense firing— omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020
The PSX is situation in Karachi’s main business district walking distance from the central bank & provincial police headquarters pic.twitter.com/Y1KUCS4zWj
Выступая перед Geo TV, генеральный инспектор Карачи сказал, что ситуация находится под контролем, и все боевики были убиты в результате нападения. Он сказал, что рейнджеры и сотрудники полиции вошли в здание и проводят поисковую операцию.
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Согласно IG, нападавшие, как сообщается, носили одежду, которую обычно носили сотрудники полиции, когда они не на службе.
Полиция сообщила, что боевики провели штурм с использованием сложного оружия и несли сумку, в которой, вероятно, находилась взрывчатка.
"Все боевики, причастные к нападению на пакистанской фондовой бирже, были убиты", - сказал Синд Рейнджерс.
Полиция изъяла у нападавших винтовки АК-47, ручные гранаты и другие взрывчатые вещества.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие.
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