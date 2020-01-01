Сербия бьет рекорды по заражению коронавирусом

Медики считают, что это произошло из-за халатности.

В Сербии за выходные зафиксировали более 800 больных COVID-19, сообщает Радио Свобода. Среди них спикер парламента Мая Гойкович, министр обороны Александар Вулин, председатель Хозяйственной палаты Марко Чадеж и еще некоторые чиновники.

Читай также: В Греции с понедельника ослабят карантин

От COVID-19 также скончался бывший популярный футболист и тренер сборной Сербии Илия Петкович. С начала марта в целом зафиксировано 14046 больных, умерли 270 человек.

Эпидемиологи заявляют, что причиной новой вспышки болезни стала халатность граждан, в частности массовое присутствие зрителей на футбольных соревнованиях, а также празднование свадеб и посещения ресторанов и ночных клубов.

Премьер-министр Ана Брнабич предупредила, что власть будет вынуждена ввести строгие меры в отдельных городах, вероятно, и в столице Сербии, Белграде.

Оппозиция заявляет, что на распространение болезни влияли и парламентские выборы, состоявшиеся 21 июня. По мнению оппозиционных деятелей, во многих местностях не было соответствующих условий для безопасного голосования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине резкое падение новых случаев COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.