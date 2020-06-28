В Турции трое депутатов парламента заразились COVID-19

Все депутаты парламента Турции сдали тесты после того, как у одного из уборщиков учреждения обнаружили коронавирус.

У троих депутатов парламента Турции из оппозиционной Демократической партии народов (HDP) тестирование обнаружило коронавирус COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Turkish Minute со ссылкой на официальное заявление партии.

Указано, что депутаты сдали тест вместе со всеми другими членами парламента после того, как у одного из уборщиков учреждения на прошлой неделе подтвердили коронавирус.

Имена депутатов не называются. Но известно, что все они находятся под медицинским наблюдением, без тяжелых симптомов.

По последним данным, в Турции выявили более 200 тысяч случаев коронавируса. Умерли 5 097 человек, выздоровели более 170 тысяч.

Напомним, 17 июня власти Турции вновь ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в 42 из 81 провинции. Это связано с ростом количества случаев коронавируса с момента ослабления ограничений.

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