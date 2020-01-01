Лодка Morning Bird с пассажирами затонула после столкновения с более крупным судном на реке Буриганга.

В Бангладеш не менее 30 человек погибли при опрокидывании лодки на реке Буриганга в столице страны городе Дакка. Об этом сообщает The Bangladesh Observer в понедельник, 29 июня.

Указано, что около 9:30 по местному времени (6:30 по Киеву) лодка Morning Bird начала тонуть после столкновения с более крупным судном.

По последним данным, спасатели обнаружили 19 тел мужчин, восемь женщин и троих детей. На борту лодки находились до 100 человек.

Экстренные службы сейчас ведут поисково-спасательную операцию. Число погибших может увеличиться.

Cмотрите фотогалерею: В Бангладеш 30 человек погибли при опрокидывании лодки. Фото 18+

Ранее в Танзании девять человек погибли и еще 51 пострадал в результате крушения парома на озере Танганьика.

Также сообщалось, что в Китае при попытке спасти друга утонули восемь детей.

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