Здание Бундестага пытались поджечь

Неизвестные ночью вылили горючее на ДСП, которое заменяло одно из окон в здании. Тушить возгорание приехали 50 пожарных.

В Берлине неизвестные попытались ночью устроить пожар в здании Бундестага. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost в понедельник, 29 июня.

"В ночь на понедельник была предпринята попытка поджога в здании Рейхстага", - сказано в публикации.

Около 0:30 неизвестные вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.

Операцию по тушению удалось завершить за полчаса. Поскольку здание находится под особой защитой, было вызвано 50 пожарных.

Берлинская полиция оперативно прибыла на место, но преступники успели скрыться. Пока непонятно, зафиксировали ли их видеокамеры. Федеральная полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, что ранее в США сожгли церковь из-за служб во время пандемии. Поджигатели церкви пятидесятников оставили неподалеку здания граффити, посвященное "лицемерам".

Также сообщалось, что в РФ во время бунта в колонии заключенные устроили пожар. В колонии №15 под Ангарском осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения во время беспорядков.

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