Лукашенко заявил, что "дал сигнал" начать дело против оппонента на выборах

Александр Лукашенко считает, что оппозиционные кандидаты на грядущих выборах хотят расшатать ситуацию внутри страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "дал сигнал" задержать своего оппонента на президентских выборах Сергея Тихановского. Об этом пишет Радио Свобода в понедельник, 29 июня.

Лукашенко считает, что его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

"Да, я дал сигнал по Тихановському. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли", - заявил Лукашенко во время встречи с активом Минской области.

Кроме того, президент также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины сложившейся вокруг Белгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), в которой был арестован еще один его оппонент - Виктор Бабарыка.

Напомним, что в Беларуси на 9 августа назначены очередные президентские выборы. Но в последнее время в стране были арестованы главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

В связи с этим тысячи белорусов вышли на центральные улицы своих городов, протестуя против таких действий режима. Власти ответили на это задержаниями.

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