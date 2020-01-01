Столкновения в Вене: Австрия и Турция вызвали послов

Австрийские власти недовольны нападениями агрессивных турков на протестующих курдов в Вене, а турецкие власти критикуют Австрию за разрешение курдских демонстраций.

Австрия и Турция вызвали послов после столкновений в Вене francona.com

Австрийский МИД вызвал посла Турции после нападений агрессивной турецкой молодежи на протестующих курдов в Вене, а МИД Турции вызвал австрийского посла, раскритиковав разрешение курдам устраивать протесты. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 29 июня.

"Мы не хотим видеть в Австрии, особенно в Вене, на улицах картины насилия, как в других странах", - сказал федеральный канцлер о столкновениях турок и курдов, произошедших на прошлой неделе в Вене.

То же повторил и глава МВД Австрии Карл Негаммер, который заявил о полной неприемлемости того, чтобы "на австрийскую территорию переносились турецкие конфликты".

В свою очередь глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что турецкий посол должен повлиять на участников беспорядков для деэскалации ситуации.

Затем министерство иностранных дел Турции "пригласило на беседу" австрийского посла. Ведомство раскритиковало австрийские власти за то, что они позволили в течение четырех дней проведение демонстраций курдов. В МИД Турции обвинили Австрию в том, что она "мало борется с терроризмом", допуская пропаганду символики и идей "Рабочей партией Курдистана", которая признана в Турции террористической организацией.

В Вене в районе Фаворитен в среду произошли столкновения между турками и курдами. Курдские демонстранты проводили мирную акцию за права женщин, когда турки попытались сорвать демонстрацию, оскорбляя ее участников. Турки демонстрировали запрещенные в Австрии жесты ультранационалистической турецкой организации Серые волки.

Курдских демонстрантов поддержали антифашистские и левые организации, которые на следующий день провели совместную акцию с участием около 500 человек. Но их вновь атаковали турки, забросав их камнями и бутылками. Уличные столкновения в районе Фаворитен продолжились и в пятницу. Пострадали семь полицейских, которые были привлечены к обеспечению безопасности.

Напомним, что ранее Турция заблокировала планы НАТО для Восточной Европы. Власти Турции добиваются ужесточения позиции североатлантического альянса в отношении курдских сепаратистов.

Также сообщалось, что у берегов Ливии произошел инцидент между фрегатами Турции и Франции. В НАТО подтвердили, что такой инцидент имел место, и добавили, что выяснят обстоятельства случившегося.

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