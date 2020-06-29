ЕC продлил санкции против России

Санкции по отношению к России будут действовать еще полгода - они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний.

Евросоюз продлил до 31 января 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы в понедельник, 29 июня.

Санкции решили продлить после оценки состояния выполнения Россией минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. В ЕС считают, что полная реализация договоренностей относительно Донбасса еще не достигнута.

В частности, санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещающие финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.

Кроме того, санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Они также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил продление еще на один год санкций против РФ, введенных после аннексии Крыма.

СНБО обновил санкционный список против России

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet