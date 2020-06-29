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Иран направил во Франция бортовые самописцы самолета МАУ

Комментариев: 1
Франция должны расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.
Иран направил "черные ящики" самолета МАУ во Францию
Иран направил "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Иран направил на расшифровку во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета МАУ. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Associated Press в понедельник, 29 июня.

О передаче "черных ящиков" во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Торки сказал, что один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

По его словам, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны США.

Ранее представитель Ирана в международной организации гражданской авиации (IKAO) Фархад Парвареш сообщил, что Иран запросил помощь у BEA в расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета Boeing компании МАУ. 
 
Вместе с тем в BEA заявили, что не получали формального запроса из Тегерана и продолжают обсуждать возможность своего участия в расшифровке "черных ящиков" с Ираном, Канадой и Украиной.

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Теги: Иран, Франция, МАУ, черный ящик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    29.06.2020, 20:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
направил во Франция. - это так на фарси?
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