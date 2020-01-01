Названа дата расшифровки самописцев самолета МАУ
Ирану и Франции удалось согласовать дату начала расшифровки "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, передает ISNA в понедельник, 29 июня.
"Иранская организация гражданской авиации (CAO) провела необходимо переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий и соглашение почти завершено", - заявил Бахарванд.
Дипломат добавил, что если не произойдет "никаких неожиданных событий", работа над чтением начнется 20 июля 2020 года. Чиновник также утверждает, что команда экспертов и технических специалистов из Ирана будут руководить исследовательской работой, и чтение информации будет также осуществляться под руководством и контролем иранской команды.
"Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя", - подытожил Бахарванд.
Сегодня стало известно, что Иран направил во Францию бортовые самописцы самолета МАУ. Франция должна расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.
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