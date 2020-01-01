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Названа дата расшифровки самописцев самолета МАУ

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Черные ящики уже направили из Ирана во Францию. Расшифровывать данные будет французская сторона под контролем иранской команды.
Названа дата начала расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ
Названа дата начала расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Ирану и Франции удалось согласовать дату начала расшифровки "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, передает ISNA в понедельник, 29 июня.

"Иранская организация гражданской авиации (CAO) провела необходимо переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий и соглашение почти завершено", - заявил Бахарванд.

Дипломат добавил, что если не произойдет "никаких неожиданных событий", работа над чтением начнется 20 июля 2020 года. Чиновник также утверждает, что команда экспертов и технических специалистов из Ирана будут руководить исследовательской работой, и чтение информации будет также осуществляться под руководством и контролем иранской команды.

"Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя", - подытожил Бахарванд.

Ранее представитель Ирана в международной организации гражданской авиации (IKAO) Фархад Парвареш сообщил, что Иран запросил помощь у BEA в расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета Boeing компании МАУ. 
 
Вместе с тем в BEA заявили, что не получали формального запроса из Тегерана и продолжают обсуждать возможность своего участия в расшифровке "черных ящиков" с Ираном, Канадой и Украиной.

Сегодня стало известно, что Иран направил во Францию бортовые самописцы самолета МАУ. Франция должна расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.

Иран ушел в отказ. Конфликт вокруг катастрофы МАУ

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, МАУ, черный ящик
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Источник: korrespondent.net

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