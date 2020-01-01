Джонсон назвал пандемию "катастрофой" для Великобритании

Кризис из-за коронавируса поверг страну в шок, сказал премьер и добавил, что настало время "рузвельтовского подхода" к экономике.

Коронавирусный кризис стал катастрофой для Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters в понедельник, 29 июня.

"Это было катастрофой. Давайте не будем преуменьшать наши слова, я имею в виду, что это был абсолютный кошмар для страны, и страна пережила глубокий шок", - заявил Джонсон в интервью Times Radio.

Премьер заверил, что правительство расследует, "что пошло не так и когда".

"Я вполне это понимаю и мы это сделаем", - подчеркнул Джонсон, добавив, что сейчас не подходящий момент для проведения расследования.

По словам Джонсона, настало время для "рузвельтовского подхода" для Великобритании. Премьер-министр имеет в виду программу бывшего президента США в 1930-х годах. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру и образование и технологии, чтобы восстановить экономику.

Вопреки мрачным экономическим перспективам, Джонсон считает ошибкой возврат к строгой политике экономии предыдущих консервативных правительств, которые с 2010 года сокращали расходы в попытке снизить госдолг.

Напомним, что ранее Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19. Британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Британии ученые начали тестировать на людях вакцину от COVID-19. Для первого этапа тестирования были отобраны 300 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 70 лет. Если испытание даст положительный результат, число добровольцев увеличат еще на 6 тысяч.

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