Пандемия коронавируса ускорилась - ВОЗ

Эпидемия COVID-19 в мире еще даже не приблизилась к завершению. Введенные в разных странах ограничения притормозили, но не остановили распространение коронавируса.

Пандемия коронавируса далека от завершения и начинает ускоряться. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус на брифинге в понедельник, 29 июня.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - сказал Гебрейсус.

Глава организации подчеркнул, что введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - резюмировал Гебрейсус.

Напомним, что ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с COVID. Международное партнерство против коронавируса ACT-Accelerator было официально запущено 24 апреля.

Также ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса. Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

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