ЕС расширил санкционный список для Венесуэлы

В список мер попали 11 венесуэльских чиновников за усилия, направленные на подрыв демократии в стране.

ЕC внес 11 человек в санкционный список для Венесуэлы

Евросоюз расширил санкционный список для Венесуэлы, внеся в него 11 чиновников и парламентариев за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 29 июня.

"Совет включил 11 официальных лиц Венесуэлы в список лиц, подпадающих под действие запретительных мер, за их усилия, направленные на подрыв демократии и верховенства закона в Венесуэле. Эти лица несут ответственность, в частности, за действия, подрывающие демократическое функционирование Национальной ассамблеи путем лишения полномочий части ее членов, в том числе ее главы Хуана Гуайдо", - подчеркивается в документе.

Всего в черном списке ЕС для Венесуэлы теперь находятся 36 человек. В их отношении действует запрет на въезд в Евросоюз, а счета в европейских банках подлежат заморозке.

Новые санкции вступят в силу 30 июня, когда поименный список новых фигурантов будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны. В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США , участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. Мадуро назвал друзей Венесуэлы

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