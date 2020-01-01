Меркель заверила, что соблюдает карантинные меры

Глава правительства ФРГ надевает маску в магазине и не пользуется защитой лишь в случае соблюдения дистанции.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что соблюдает рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха и надевает маску во время посещения магазина. Об она заявила 29 июня на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет ТАСС

Так, на вопрос журналистки, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске, Меркель подчеркнула, что при соблюдении дистанции она не нужна.

"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске. Разумеется, я придерживаюсь рекомендованного порядка действий и, наверняка, еще будут возможности увидеть меня в маске", - указала политик.

Она также отметила, что из коронавирусного кризиса нужно вынести уроки, ведь тот факт, что "мы не видим вируса, не означает, что он ушел".

Напомним, переговоры Меркель и Макрона состоялись в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Это первая встреча двух лидеров с начала пандемии в странах Европы.

Напомним, с 22 марта по 3 апреля канцлер Германии придерживалась режима самоизоляции после того, как она контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус.