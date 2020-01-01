Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель заверила, что соблюдает карантинные меры

Комментариев: 0
Глава правительства ФРГ надевает маску в магазине и не пользуется защитой лишь в случае соблюдения дистанции.
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что соблюдает карантинные меры
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что соблюдает карантинные меры
 
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что соблюдает рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха и надевает маску во время посещения магазина. Об она заявила 29 июня на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет ТАСС.
 
Так, на вопрос журналистки, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске, Меркель подчеркнула, что при соблюдении дистанции она не нужна.
 
"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске. Разумеется, я придерживаюсь рекомендованного порядка действий и, наверняка, еще будут возможности увидеть меня в маске", - указала политик.
 
Она также отметила, что из коронавирусного кризиса нужно вынести уроки, ведь тот факт, что "мы не видим вируса, не означает, что он ушел".
 
Напомним, переговоры Меркель и Макрона состоялись в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Это первая встреча двух лидеров с начала пандемии в странах Европы.
 
 
Напомним, с 22 марта по 3 апреля канцлер Германии придерживалась режима самоизоляции после того, как она контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус. 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Меркель, карантин, маски, Ангела Меркель, Коронавирус, канцлер Германии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь