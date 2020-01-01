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Макрон заявил, что Франция не поддерживает Хафтара

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Военная операция командующего Ливийской национальной армией, начатая в апреле 2019 года, полностью противоречила позиции Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает поддержку армии Халифы Хафтара в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает поддержку армии Халифы Хафтара в Ливии
 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Об этом он сообщил 29 июня после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет ТАСС.
 
"Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии. Франция не поддерживает маршала Хафтара", - отметил Макрон.
 
По его словам, Париж "делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии", а начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Франции.
 
"Мы не оказывали ему военной поддержки, и вместе с Германией работали над поиском политического решения", - подчеркнул французский лидер и добавил, что большую ответственность за ситуацию в Ливии несут Россия и Турция.
 
Как указал Макрон, Анкара осуществляет в Ливии "военное вмешательство" и "не соблюдает ни одну из договоренностей, достигнутых на конференции в Берлине".
 
Напомним, Турция считает, что ответственность за дестабилизацию в Ливии несет Франция, которая оказывает помощь армии Хафтара в обмен на контроль над природными ресурсами.
В Ливии не первый год царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны.
 
Власти восточной части Ливии сотрудничают с Хафтаром, который с апреля 2019 года ведет наступление на столицу Ливии.
 

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Теги: конфликт, Россия, Турция, Франция, Ливия, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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