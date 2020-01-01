Макрон заявил, что Франция не поддерживает Хафтара

Военная операция командующего Ливийской национальной армией, начатая в апреле 2019 года, полностью противоречила позиции Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Об этом он сообщил 29 июня после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет ТАСС

"Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии. Франция не поддерживает маршала Хафтара", - отметил Макрон.

По его словам, Париж "делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии", а начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Франции.

"Мы не оказывали ему военной поддержки, и вместе с Германией работали над поиском политического решения", - подчеркнул французский лидер и добавил, что большую ответственность за ситуацию в Ливии несут Россия и Турция.

Как указал Макрон, Анкара осуществляет в Ливии "военное вмешательство" и "не соблюдает ни одну из договоренностей, достигнутых на конференции в Берлине ".

В Ливии не первый год царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны. Напомним, Турция считает, что ответственность за дестабилизацию в Ливии несет Франция , которая оказывает помощь армии Хафтара в обмен на контроль над природными ресурсами.В Ливии не первый год царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны.

Власти восточной части Ливии сотрудничают с Хафтаром, который с апреля 2019 года ведет наступление на столицу Ливии

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