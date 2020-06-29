США прекращают экспорт военной техники в Гонконг
Вашингтон будет относиться к автономному региону по тому же принципу, что и Пекин - "одна страна - одна система".
США прекращают экспорт американской военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг. Об этом 29 июня сообщил в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.
"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к (обеспечению) национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США", - подчеркнул глава Госдепа.
Он также добавил, что "если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и Вашингтон должен относиться так же.
Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as “One Country, One System,” so must we.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020
В заявлении пресс-службы Госдепартамента указано, что США вынуждены предпринять это действие, чтобы обеспечить национальную безопасность страны.
"Мы больше не можем различать экспорт регулируемой продукции в Гонконг и экспорт регулируемой продукции в материковый Китай", - отметили в ведомстве.
Напомним, 28 мая высший законодательный орган Китая принял резолюцию о разработке закона о нацбезопасности Гонконга, который позволит Пекину создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение акций протеста.
Текст документа вскоре должен быть утвержден.
Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и пообещал ответить санкциями. В конце мая американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался специальный административный район.
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