Индия закрыла доступ к ряду китайских приложений

Речь идет о 59 мобильных приложениях, среди которых популярные видеосервисы TikTok и Likee.

В Индии заблокировали TikTok и другие китайские приложения

Министерство информационных технологий Индии приняло решение заблокировать большинство китайских мобильных приложений. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщило Бюро прессы и информации в Twitter, предоставив список.

В перечень, в частности, включены популярные видеосервисы TikTok и Likee, китайская соцсеть WeChat, браузер UC и другие.

"Это решение является целенаправленным шагом для обеспечения безопасности и суверенитета индийского киберпространства и для защиты интересов миллионов индийских пользователей мобильных/интернет-технологий", - указано в сообщении.

Напомним, конфликт между Индией и Китаем из-за спорных территорий в Гималаях с новой силой разгорелся в середине июня, когда произошли стычки между пограничниками двух стран.

Тогда СМИ сообщили о минимум 20 погибших индийских военнослужащих.

На прошлой неделе Китай перебросил войска к границе с Индией.

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