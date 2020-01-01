В Китае приняли резонансный закон о Гонконге - СМИ

Документ о национальной безопасности в автономном регионе вступит в силу 1 июля. Еще на стадии предложения он вызвал шквал критики в Европе и США.

Парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом 30 июня сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что документ вступит в силу 1 июля - день 23-й годовщины перехода бывшего британского анклава под суверенитет КНР. За утверждение правового акта проголосовали все 162 члена высшего законодательного органа.

Текст документа пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован во второй половине дня вторника.

Новый закон призван бороться с действиями, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге. В числе таких угроз сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами.

По предварительным данным, документ предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Напомним, о разработке закона о нацбезопасности Гонконга , который позволит Пекину создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение акций протеста, стало известно в конце мая.

США восприняли инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и начали процесс отмены всех льгот , которыми пользовался специальный административный район.

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