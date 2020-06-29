Сенатор США предложил выкупить у Турции С-400

Покупка российских зенитных ракетных систем позволит Вашингтону и Анкаре выйти из тупиковой ситуации, считает республиканец Джон Тьюн.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил купить российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции и тем самым разрешить противоречия с Анкарой. Об этом 29 июня сообщило издание Defense News

Отмечается, что Тьюн инициировал внесение поправки к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Она предполагает выкуп имеющихся у Турции комплексов С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США.

Сделка должна состояться при условии, что Анкара не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям Сената Джим Риш внес поправку, которая обязывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции в соответствии с законом CAATSA в отношении Турции в течение 30 дней после принятия закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год.

Издание скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок. Даже если они будут согласованы Сенатом, есть вероятность, что инициативы не одобрит Палата представителей США.

и пригрозили дальнейшими санкциями.

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