Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Женевский автосалон отменят еще на год

Комментариев: 0
Большинство участников выставки отказались от участия в шоу в 2021 году, из-за чего организаторы заявили об отмене шоу.
Автосалон в Женеве-2019
Автосалон в Женеве-2019

В следующем, 2021 году, международный Женевский автосалон не состоится, как и в текущем году. Соответствующее решение приняли организаторы в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на швейцарские СМИ.

"Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Шоу должно было состояться в марте 2021 года. 

Справка: Женевский автосалон - одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

Напомним, что в этом году Женевский автосалон отменили впервые более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проходило ежегодно. После этого сообщалось, что у Фонда Женевского международного автосалона начались финансовые проблемы.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автосалон, Швейцария, пандемия, Женева, Коронавирус, автосалон в Женеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь