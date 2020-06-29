Варшаву затопили сильные ливни

В течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм. Последний раз такие осадки наблюдались два года назад.

Сильные ливни вечером в понедельник 29 июня в Варшаве затопили много улиц домов, больниц, вокзалов, станций метро и даже министерств. Об этом ночью сообщили городские власти польской столицы в Facebook.

Отмечается, что в результате сильного дождя в городе выпало более 40 л. на 1 кв метр.

"В результате интенсивных осадков дождя в Варшаве выпало более 40 л. на 1 кв метр. Последний раз такого масштаба осадки наблюдались два года назад ", - сообщила заместитель мэра Варшавы Рената Казновска после заседания кризисного штаба.

Она также отметила, что благодаря быстрой реакции всех служб ситуацию удалось овладеть.

Также сообщается, что варшавские спасатели получили 741 обращение из-з затоплений. Речь шла, например, о затоплении детского госпиталя, станции метро Ратуша Арсенал, детских садов.

По данным польских метеорологов, в течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм. осадков. Были затоплены многие важные коммуникационные узлы, часть центрального вокзала, три министерства, следственный изолятор и много других учреждений.

Gdyby kto's chcial co's zalatwi'c w Dyrekcji Generalnej @LPanstwowe, to musi sie do nas wybra'c kajakiem Piotr Gruszka pic.twitter.com/DiRyTT3u3N — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) June 29, 2020

Перед этим сообщалось, что на Львовщине ливень затопил четыре санатория. Спасатели откачали 142 кубометров воды.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня на Западной Украине оставались подтопленными 70 населенных пунктов, в то время как сначала паводков их было 349.

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