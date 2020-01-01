Ватикан провозгласит лондонского подростка покровителем Интернета

Молодой человек при жизни разработал онлайн-каталог евхаристических чудес и отличался праведной жизнью.

Католическая церковь намерена канонизировать подростка из Британии Карло Акутиса, который в 2006 году в возрасте 15 лет скончался от лейкемии. Его также планируют провозгласить покровителем Интернета, сообщает NBC News.

Такое решения было принято в связи с тем, что Акутиса при жизни разработал онлайн-каталог евхаристических чудес.

По словам мамы мальчика, ее сын был обычным ребенком: как и другие подростки, увлекался видеоиграми, футболом и программированием. Однако среди других Карло выделяла твердая вера в Бога и желание помочь ближним: он часто заступался за одноклассников, разносил еду бездомным, отдавал накопленные карманные деньги нуждающимся.

Чтобы поделиться своей верой с остальными, Акутис выучил html и создал сайт - виртуальную выставку, где можно изучить список чудес, произошедших в мире. Церковь высоко оценила работу подростка: ее представители посчитали, что он с ней справился лучше команды профессионалов.

Карло лечили от лейкемии в Италии, но спасти его не удалось - подростка похоронили в городе Монца. В 2018 году Карло объявили Слугой Божьим, а в 2019 его останки переместили в базилику Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, прошлой осенью Папа Римский представил smart-четки, но хакеры их быстро взломали.

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