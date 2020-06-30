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Гильотина появилась перед домом одного из самых богатых людей мира

Комментариев: 1
Недалеко от дома, где, как предполагается, проживает американский предприниматель Джефф Безос, протестующими была установлена гильотина. Люди обвиняют миллиардера в разжигании расистских страхов ради прибыли.

Возле комплекса в Вашингтоне, где, судя по всему, находится дом главы американской компании Amazon Джеффа Безоса, протестующие установили гильотину. Рядом с механизмом разместили плакат, призывающий поддержать бедные общины, пишет Fox News.

Протестующие уверены, что компания одного из самых богатых людей планеты сотрудничает с полицией – следит за людьми и поддерживает расистские настроения.

"Amazon работает напрямую с полицией, чтобы следить за нами, разжигая расистские страхи ради прибыли", - заявляют протестующие. Они также добавляют, что в компании жестоко обращаются с рабочими.

"Присоединяйтесь к нам, чтобы сказать Джеффу Безосу, хватит!", - призывают собравшиеся.

Состояние Джеффа Безоса насчитывает 161 миллиард долларов.

Напомним, что в Лондоне во время столкновений на уличной вечеринке, которая переросла в массовые беспорядки пострадали полицейские.

Также мы писали, что в США протестующие снесли статую противника рабства. Они отрубили голову памятнику полковнику, выступавшему за отмену рабства в Америке.

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Теги: США, протесты, видео, акция, Вашингтон, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wert-71    30.06.2020, 10:21
Оценка:  0
wert-71
вьімогательство. И популяризация убийств без суда и следствия, типа французских революций
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