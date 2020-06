Гильотина появилась перед домом одного из самых богатых людей мира

Возле комплекса в Вашингтоне, где, судя по всему, находится дом главы американской компании Amazon Джеффа Безоса, протестующие установили гильотину. Рядом с механизмом разместили плакат, призывающий поддержать бедные общины, пишет Fox News.

Протестующие уверены, что компания одного из самых богатых людей планеты сотрудничает с полицией – следит за людьми и поддерживает расистские настроения.

"Amazon работает напрямую с полицией, чтобы следить за нами, разжигая расистские страхи ради прибыли", - заявляют протестующие. Они также добавляют, что в компании жестоко обращаются с рабочими.

"Присоединяйтесь к нам, чтобы сказать Джеффу Безосу, хватит!", - призывают собравшиеся.

Состояние Джеффа Безоса насчитывает 161 миллиард долларов.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV