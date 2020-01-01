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Экс-президента Кыргызстана перевели из СИЗО в больницу

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Бывший лидер страны в больнице сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
На родине Атамбаева обвиняют в попытке государственного переворота
На родине Атамбаева обвиняют в попытке государственного переворота
24.kz
 
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев доставлен из следственного изолятора в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.
 
Отмечается, что Атамбаев жаловался на плохое самочувствие, а на прошедшей неделе несколько раз встречался с родственниками и адвокатами. 
 
Они передавали экс-президенту посылки и документы. При этом у одного из юристов наблюдались респираторные симптомы. Атамбаеву в больнице сделали тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
 
Напомним, экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранее обвинили в подготовке государственного переворота. 
 
Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа 2019 года отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

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Теги: президент, Больница, болезнь, Кыргызстан, СИЗО
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Источник: korrespondent.net

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