Экс-президента Кыргызстана перевели из СИЗО в больницу
Бывший лидер страны в больнице сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев доставлен из следственного изолятора в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.
Отмечается, что Атамбаев жаловался на плохое самочувствие, а на прошедшей неделе несколько раз встречался с родственниками и адвокатами.
Они передавали экс-президенту посылки и документы. При этом у одного из юристов наблюдались респираторные симптомы. Атамбаеву в больнице сделали тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Напомним, экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранее обвинили в подготовке государственного переворота.
Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа 2019 года отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.
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