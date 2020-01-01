Экс-президента Кыргызстана перевели из СИЗО в больницу

Бывший лидер страны в больнице сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев доставлен из следственного изолятора в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.

Отмечается, что Атамбаев жаловался на плохое самочувствие, а на прошедшей неделе несколько раз встречался с родственниками и адвокатами.

Они передавали экс-президенту посылки и документы. При этом у одного из юристов наблюдались респираторные симптомы. Атамбаеву в больнице сделали тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.

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