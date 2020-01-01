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Разыскиваемого Интерполом украинца задержали в Польше

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Интерпол выставил в отношении задержанного "красную" карточку, означающую самый высокий уровень международного розыска.
Задержанного на границе гражданина Украины передали полиции
Задержанного на границе гражданина Украины передали полиции
versiya.info
 
Польские пограничники на пешеходном пункте пропуска в Медике задержали 50-летнего гражданина Украины, который находится в международном розыске по подозрению в убийстве. Об этом сообщило Польское радио.
 
 
По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Польши Эльжбеты Пикор, Интерпол выставил в отношении задержанного "красную" карточку.
 
Это означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник, подлежащий аресту и экстрадиции.
 
Во время паспортного контроля выяснилось, что задержанного гражданина Украины несколько лет разыскивают по "красной карточке" Интерпола по подозрению в убийствах и хищении имущества в Украине. 
 
По данным польской пограничной службы, с начала 2020 года на границе с Украиной задержано 62 человека, находившихся в розыске по "красной" карточке Интерпола.
 
Как сообщалось, ранее в Украине на КПВВ Каланчак при въезде из Крыма был задержан разыскиваемый Интерполом наркодилер. 

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Теги: Интерпол, граница, розыск, пограничники, международный розыск
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Источник: korrespondent.net

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