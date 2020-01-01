Разыскиваемого Интерполом украинца задержали в Польше

Интерпол выставил в отношении задержанного "красную" карточку, означающую самый высокий уровень международного розыска.

Польские пограничники на пешеходном пункте пропуска в Медике задержали 50-летнего гражданина Украины, который находится в международном розыске по подозрению в убийстве. Об этом сообщило Польское радио.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Польши Эльжбеты Пикор, Интерпол выставил в отношении задержанного "красную" карточку.

Это означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник, подлежащий аресту и экстрадиции.

Во время паспортного контроля выяснилось, что задержанного гражданина Украины несколько лет разыскивают по "красной карточке" Интерпола по подозрению в убийствах и хищении имущества в Украине.

По данным польской пограничной службы, с начала 2020 года на границе с Украиной задержано 62 человека, находившихся в розыске по "красной" карточке Интерпола.

Как сообщалось, ранее в Украине на КПВВ Каланчак при въезде из Крыма был задержан разыскиваемый Интерполом наркодилер.

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