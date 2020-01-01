Праздники недели: что будем отмечать 29 июня-5 июля 2020 года
Наступившая неделя - 27-я в 2020 году и первая в июле. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.
Какой праздник 29 июня 2020 года
В 2016 году в память о дне, когда нобелевский лауреат Сан Су Чжи представил в Ассамблее доклад о тропиках, был учрежден Международный день тропиков. Доклад был посвящен целому комплексу проблем, которые препятствуют развитию стран и народов, проживающих на территории тропической природной зоны. Тропики занимают 40% всей территории Земли.
В этот день в Армении отмечают День памяти пропавших без вести азатамартиков; в Украине, России и Беларуси - Международный день промышленного дизайна; в Венесуэле, Испании, Колумбии и ряде других испаноязычных стран проходит фестиваль под названием Винная битва.
По народному календарю - Тихона Тихого, которого называли “утешителем”. К нему обращаются испуганные, взволнованные люди, а также страдающие зубной болью. В старину в этот день устраивали толоку – жители сел или деревень собирались вместе и помогали друг другу выполнять тяжелую работу.
Памятные даты 29 июня:
- в 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи;
- в 1613 году в Лондоне сгорел театр Глобус;
- в 1855 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты The Daily Telegraph;
- в 1916 году первый рейс совершил Boeing;
- в 1964 году создали пульт дистанционного управления телевизором;
- в 1976 году Сейшельские острова стали независимым государством;
- в 2007 году в продажу поступил первый iPhone.
В этот день родились:
- французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери;
- музыканты Сосо Павлиашвили, Николь Шерзингер;
- актер Гэри Бьюзи.
Памятные даты 30 июня 2020 года
В этот день отмечают два международных праздника - Международный день парламентаризма (установлен в 1889 году) и Международный день астероида (с 2016 года). В Беларуси отпразднуют День экономиста, а в Гватемале - День армии, в Сальвадоре - Банковский праздник, в Дании -день рождения Принцессы Александры.
В народном календаре - Мануйла, Савелия и Исмаила. Принято устраивать ярмарки и гуляния с разведением костров на берегах рек, вождением хороводов.
Памятные даты 30 июня:
- в 1893 году в ЮАР найден алмаз Эксельсиор, один из крупнейших в мире;
- в 1894 году в Лондоне открыт Тауэрский мост;
- в 1905 году Альберт Эйнштейн изложил основы Специальной теории относительности;
- в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит;
- в 1944 году основана Академия наук СССР;
- в 1945 году в СССР восстановлены отпуска;
- в 1997 году вышла первая книга о Гарри Поттере - Гарри Поттер и философский камень.
В этот день родились:
- художники Орас Верне, Стэнли Спенсер;
- украинский политический деятель Роман Шухевич;
- 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс;
- боксер Майк Тайсон.
Что будем отмечать 1 июля 2020 года
В этот день не отмечают никаких международных праздников, но празднуют национальные. Например, в Украине - День архитектора; в Казахстане - День домбры; в Армении - День работников прокуратуры; в Киргизии и Молдавии - День налогового работника; в Китае - День основания коммунистической партии; в Канаде -День Канады; в Великобритании - День территории; в Болгарии -молодежный праздник Джулая; в Турции -День ВМС; в Сомали, Руанде и Бурунди - День независимости.
В народе отмечают Ярилин день (Макушка лета). На Руси люди косили и сушили траву, которой впоследствии набивали матрасы. Волшебной силой наделяется роса, считается, что если ею умыться, то можно получить красоту, силу, здоровье.
В этот день принято бить детей и животных вербовыми прутиками - они будут расти здоровыми.
Памятные даты 1 июля:
- в 1535 году в Лондоне вынесли смертный приговор Томасу Мору;
- в 1569 году Люблинской унией создана Речь Посполитая;
- в 1661 году подписан Кардисский мир между Россией и Швецией;
- в 1751 году вышел первый том первой в мире Энциклопедии, ее создатели - Дени Дидро и Жан Лерон Д’Аламбер;
- в 1875 году основан Всемирный почтовый союз;
- в 1877 году прошел первый Уимблдонский турнир;
- в 1929 году в американских комиксах появился новый персонаж - моряк Папай, любящий шпинат;
- в 1966 году в колхозах СССР введена ежемесячная зарплата;
- в 1989 году в Киеве создан Народный Рух Украины;
- в 1997 году Гонконг вновь становится частью Китая.
В этот день родились:
- немецкий математик Готфрид Лейбниц;
- французская писательница Жорж Санд;
- американская бизнес-леди Эсте Лаудер;
- актеры Клара Лучко, Памела Андерсон, Дэн Эйкройд, Клэр Форлани, Лив Тайлер, Ханна Мюррей;
- режиссеры Сидни Поллак, Ежи Ставиньский;
- принцесса Диана.
События 2 июля 2020 года, которые надо запомнить
Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно с 1995 года. В этот день национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, награждают лучших представителей СМИ в области спорта, а некоторые издания проводят специальные спортивные мероприятия.
Всемирный день уфолога был установлен в память об одном июльском дне 1947 года. В Нью-Мехико упал странный объект, который приняли за летающую тарелку с инопланетянами.
Также 2 июля в Азербайджане отмечают День работников полиции, в Казахстане - День дипломатической службы, в Норвегии - День короля, а в Италии проходят традиционные скачки - Сиенское Палио.
До 2013 года 2 июля вУкраине отмечали День работника налоговой службы. Праздник упразднен, теперь День работника налогового и таможенного дела Украины отмечают 18 марта.
Памятные даты 2 июля:
- в 1698 году Томас Севери получил патент на изготовление первой в мире паровой машины;
- в 1918 году гетман Петр Скоропадский ввел украинское гражданство;
- в 1932 году создана Донецкая область со столицей Артемовском;
- в 1951 году газета Правда осудила стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну!;
- в 1976 году провозглашена республика Вьетнам, а его столица Сайгон переименована в Хошимин;
- в 1993 году основан Конгресс Украинских Националистов;
- в 2002 году Стив Фоссет совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.
В этот день родились:
- австрийский композитор Кристоф Глюк;
- немецкий писатель Герман Гессе;
- французский модельер Пьер Карден;
- африканский политический деятель Патрис Лумумба;
- певицы Елка (Елизавета Иванцив), Диана Гурцкая;
- актеры Павел Деревянко, Александра Яковлева, Сами Насери, Линдси Лохан, Марго Робби;
- украинский режиссер Александр Роднянский.
Есть ли церковный праздник 3 июля 2020 года
В этот день Белоруссия отмечает День независимости, по народному календарю - Мефодия Перепелятника. На Руси было принято охотиться, а принесенная в дом добыча сулит счастье в семье и везение добытчику на весь охотничий сезон. Тот, кто поймает белого перепела, будет счастлив всю жизнь.
Памятные даты 3 июля:
- в 1528 году папа Римский Клемент VІІ узаконил орден монахов-капуцинов;
- в 1608 году основан форт Квебек;
- в 1886 году Карл Бенц совершил первый выезд собственной конструкции;
- в 2005 году в Испании узаконили однополые браки;
- в 2018 году датские ученые создали искусственный яичник.
В этот день родились:
- немецкий писатель Франц Кафка;
- актеры Том Круз, Алексей Серебряков, Гедеон Буркхард.
Что надо знать о 4 июля 2020 года
В Украине отмечают два праздника - День национальной полиции и День судебного эксперта.
Международный день Днепра отмечается в первую июльскую субботу. Дата хоть и не установлена официально, но традиция отмечать праздник различными акциями и мероприятиями существует с 2002 года.
4 июля в США - национальный праздник, День независимости, в Норвегии - День рождения королевы Сони, в Италии -День Гарибальди, в Латвии - День памяти жертв геноцида еврейского народа.
По народному календарю - Ульянов день. Принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Рубить липу нельзя.
Памятные даты 4 июля:
- в 1776 году подписана Декларация независимости США;
- в 1865 году вышло первое издание книги Льюиса Кэролла Приключения Алисы в Стране Чудес.
В этот день родились:
- английский географ Джордж Эверест;
- полководец Джузеппе Гарибальди;
- актеры Джина Лоллобриджида, Фрунзик Мкртчян, Андрей Краско, Дмитрий Назаров, Юлия Зимина.
Что можно делать 5 июля 2020 года, запреты дня
Ежегодно в первое воскресенье июля в мире, преимущественно в постсоветских странах, отмечается День работников морского и речного флота. Кроме того, в Армении отметят День Конституции; в Алжире, Венесуэле и Кабо-Верде - День независимости; в Кыргызстане - День медика; в Словакии и Чехии- День Кирилла и Мефодия.
По народному календарю - Евсеев день. Принято было собирать траву купальницу, из которой впоследствии заваривали банные веники. Также чистили колодцы, после этого вода становилась чистой и приобретала оздоровительный эффект.
Памятные даты 5 июля:
- в 1439 году подписана Флорентийская уния, объединившая Православную и Католическую церкви;
- в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире турагентство;
- в 1946 году в Париже на показе мод впервые представили женский купальник - бикини;
- в 2014 году закончилось противостояние в Славянске, город вернулся под украинский контроль.
В этот день родились:
- русский адмирал Павел Нахимов;
- немецкая социалистка Клара Цеткин;
- американский психолог Герберт Спенсер;
- писатель Жан Кокто;
- президент Франции Жорж Помпиду;
- актриса Ширли Найт.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet