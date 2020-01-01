Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Праздники недели: что будем отмечать 29 июня-5 июля 2020 года

Комментариев: 0
Узнайте какие праздники будут 29 июня-5 июля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.
Праздники 29 июня-5 июля 2020
Праздники 29 июня-5 июля 2020
pixabay.com

Наступившая неделя - 27-я в 2020 году и первая в июле. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.

Какой праздник 29 июня 2020 года

В 2016 году в память о дне, когда нобелевский лауреат Сан Су Чжи представил в Ассамблее доклад о тропиках, был учрежден Международный день тропиков. Доклад был посвящен целому комплексу проблем, которые препятствуют развитию стран и народов, проживающих на территории тропической природной зоны. Тропики занимают 40% всей территории Земли.

Международный день тропиков. wallpapers.net 
 

В этот день в Армении отмечают День памяти пропавших без вести азатамартиков; в Украине, России и Беларуси - Международный день промышленного дизайна; в Венесуэле, Испании, Колумбии и ряде других испаноязычных стран проходит фестиваль под названием Винная битва.

По народному календарю - Тихона Тихого, которого называли “утешителем”. К нему обращаются испуганные, взволнованные люди, а также страдающие зубной болью. В старину в этот день устраивали толоку – жители сел или деревень собирались вместе и помогали друг другу выполнять тяжелую работу. 

 Памятные даты 29 июня:

  • в 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи;
  • в 1613 году в Лондоне сгорел театр Глобус;
  • в  1855 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты The Daily Telegraph;
  • в 1916 году первый рейс совершил Boeing;
  • в 1964 году создали пульт дистанционного управления телевизором;
  • в 1976 году Сейшельские острова стали независимым государством;
  • в 2007 году в продажу поступил первый iPhone.

В этот день родились:

  • французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери;
  • музыканты Сосо Павлиашвили, Николь Шерзингер;
  • актер Гэри Бьюзи.

Памятные даты 30 июня 2020 года

В этот день отмечают два международных праздника - Международный день парламентаризма (установлен в 1889 году) и Международный день астероида (с 2016 года). В Беларуси отпразднуют День экономиста, а в Гватемале - День армии, в Сальвадоре - Банковский праздник, в Дании -день рождения Принцессы Александры.

В народном календаре - Мануйла, Савелия и Исмаила. Принято устраивать ярмарки и гуляния с разведением костров на берегах рек, вождением хороводов.

Памятные даты 30 июня:

  • в 1893 году в ЮАР найден алмаз Эксельсиор, один из крупнейших в мире;
  • в 1894 году в Лондоне открыт Тауэрский мост;
  • в 1905 году Альберт Эйнштейн изложил основы Специальной теории относительности;
  • в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит;
  • в 1944 году основана Академия наук СССР;
  • в 1945 году в СССР восстановлены отпуска;
  • в 1997 году вышла первая книга о Гарри Поттере - Гарри Поттер и философский камень.

В этот день родились:

  • художники Орас Верне, Стэнли Спенсер;
  • украинский политический деятель Роман Шухевич;
  • 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс;
  • боксер Майк Тайсон.
Майк Тайсон. Twitter
 
 

Что будем отмечать 1 июля 2020 года

В этот день не отмечают никаких международных праздников, но празднуют национальные. Например, в Украине - День архитектора; в Казахстане - День домбры; в Армении - День работников прокуратуры; в Киргизии и Молдавии - День налогового работника; в Китае - День основания коммунистической партии; в Канаде -День Канады; в Великобритании - День территории; в Болгарии -молодежный праздник Джулая; в Турции -День ВМС; в Сомали, Руанде и Бурунди - День независимости.

В народе отмечают Ярилин день (Макушка лета). На Руси люди косили и сушили траву, которой впоследствии набивали матрасы. Волшебной силой наделяется роса, считается, что если ею умыться, то можно получить красоту, силу, здоровье.

Ярилин день (Макушка лета). sclipire.ro 
 

В этот день принято бить детей и животных вербовыми прутиками - они будут расти здоровыми.

Памятные даты 1 июля:

  • в 1535 году в Лондоне вынесли смертный приговор Томасу Мору;
  • в 1569 году Люблинской унией создана Речь Посполитая;
  • в 1661 году подписан Кардисский мир между Россией и Швецией;
  • в 1751 году вышел первый том первой в мире Энциклопедии, ее создатели - Дени Дидро и Жан Лерон Д’Аламбер;
  • в 1875 году основан Всемирный почтовый союз;
  • в 1877 году прошел первый Уимблдонский турнир;
  • в 1929 году в американских комиксах появился новый персонаж - моряк Папай, любящий шпинат;
  • в 1966 году в колхозах СССР введена ежемесячная зарплата;
  • в 1989 году в Киеве создан Народный Рух Украины;
  • в 1997 году Гонконг вновь становится частью Китая.

В этот день родились:

  • немецкий математик Готфрид Лейбниц;
  • французская писательница Жорж Санд;
  • американская бизнес-леди Эсте Лаудер;
  • актеры Клара Лучко, Памела Андерсон, Дэн Эйкройд, Клэр Форлани, Лив Тайлер, Ханна Мюррей;
  • режиссеры Сидни Поллак, Ежи Ставиньский;
  • принцесса Диана.
 Принцесса Диана. wannart.com
 

События 2 июля 2020 года, которые надо запомнить

Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно с 1995 года. В этот день национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, награждают лучших представителей СМИ в области спорта, а некоторые издания проводят специальные спортивные мероприятия. 

Всемирный день уфолога был установлен в память об одном июльском дне 1947 года. В Нью-Мехико упал странный объект, который приняли за летающую тарелку с инопланетянами.

Всемирный день уфолога. tvextra.ru 
 

Также 2 июля в Азербайджане отмечают День работников полиции, в Казахстане - День дипломатической службы, в Норвегии - День короля, а в Италии проходят традиционные скачки - Сиенское Палио.

До 2013 года 2 июля вУкраине отмечали День работника налоговой службы. Праздник упразднен, теперь День работника налогового и таможенного дела Украины отмечают 18 марта. 

Памятные даты 2 июля:

  • в 1698 году Томас Севери получил патент на изготовление первой в мире паровой машины;
  • в 1918 году гетман Петр Скоропадский ввел украинское гражданство;
  • в 1932 году создана Донецкая область со столицей Артемовском;
  • в 1951 году газета Правда осудила стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну!;
  • в 1976 году провозглашена республика Вьетнам, а его столица Сайгон переименована в Хошимин;
  • в 1993 году основан Конгресс Украинских Националистов;
  • в 2002 году Стив Фоссет совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.
Стив Фоссет. YouTube
 

В этот день родились:

  • австрийский композитор Кристоф Глюк;
  • немецкий писатель Герман Гессе;
  • французский модельер Пьер Карден;
  • африканский политический деятель Патрис Лумумба;
  • певицы Елка (Елизавета Иванцив), Диана Гурцкая;
  • актеры Павел Деревянко, Александра Яковлева, Сами Насери, Линдси Лохан, Марго Робби;
  • украинский режиссер Александр Роднянский.

Есть ли церковный праздник 3 июля 2020 года

В этот день Белоруссия отмечает День независимости, по народному календарю - Мефодия Перепелятника. На Руси было принято охотиться, а принесенная в дом добыча сулит счастье в семье и везение добытчику на весь охотничий сезон. Тот, кто поймает белого перепела, будет счастлив всю жизнь.

Памятные даты 3 июля:

  • в 1528 году папа Римский Клемент VІІ узаконил орден монахов-капуцинов;
  • в 1608 году основан форт Квебек;
  • в 1886 году Карл Бенц совершил первый выезд собственной конструкции;
  • в 2005 году в Испании узаконили однополые браки;
  • в 2018 году датские ученые создали искусственный яичник.

В этот день родились:

  • немецкий писатель Франц Кафка;
  • актеры Том Круз, Алексей Серебряков, Гедеон Буркхард.
Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс. najkino.sk 
 

Что надо знать о 4 июля 2020 года

В Украине отмечают два праздника - День национальной полиции и День судебного эксперта.

Международный день Днепра отмечается в первую июльскую субботу. Дата хоть и не установлена официально, но традиция отмечать праздник различными акциями и мероприятиями существует с 2002 года.

 Международный день Днепра. Twitter
 

4 июля в США - национальный праздник, День независимости, в Норвегии - День рождения королевы Сони, в Италии -День Гарибальди, в Латвии - День памяти жертв геноцида еврейского народа.

По народному календарю - Ульянов день. Принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Рубить липу нельзя.

Памятные даты 4 июля:

  • в 1776 году подписана Декларация независимости США;
  • в 1865 году вышло первое издание книги Льюиса Кэролла Приключения Алисы в Стране Чудес.

В этот день родились:

  • английский географ Джордж Эверест;
  • полководец Джузеппе Гарибальди;
  • актеры Джина Лоллобриджида, Фрунзик Мкртчян, Андрей Краско, Дмитрий Назаров, Юлия Зимина.
Джина Лоллобриджида. dars.mntransfer.org 
 

Что можно делать 5 июля 2020 года, запреты дня

Ежегодно в первое воскресенье июля в мире, преимущественно в постсоветских странах, отмечается День работников морского и речного флота. Кроме того, в Армении отметят День Конституции; в Алжире, Венесуэле и Кабо-Верде - День независимости; в Кыргызстане - День медика; в Словакии и Чехии- День Кирилла и Мефодия.

По народному календарю - Евсеев день. Принято было собирать траву купальницу, из которой впоследствии заваривали банные веники. Также чистили колодцы, после этого вода становилась чистой и приобретала оздоровительный эффект.

Памятные даты 5 июля:

  • в 1439 году подписана Флорентийская уния, объединившая Православную и Католическую церкви;
  • в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире турагентство;
  • в 1946 году в Париже на показе мод впервые представили женский купальник - бикини;
Бикини. lipetck.ru 
 
  • в 2014 году закончилось противостояние в Славянске, город вернулся под украинский контроль.

В этот день родились:

  • русский адмирал Павел Нахимов;
  • немецкая социалистка Клара Цеткин;
  • американский психолог Герберт Спенсер;
  • писатель Жан Кокто;
  • президент Франции Жорж Помпиду;
  • актриса Ширли Найт. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: праздники, праздник, события, день рождения, календарь, празднование, Календарь событий, дата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь