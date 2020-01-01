Праздники недели: что будем отмечать 29 июня-5 июля 2020 года

Узнайте какие праздники будут 29 июня-5 июля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Наступившая неделя - 27-я в 2020 году и первая в июле. K orrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.

Какой праздник 29 июня 2020 года

В 2016 году в память о дне, когда нобелевский лауреат Сан Су Чжи представил в Ассамблее доклад о тропиках, был учрежден Международный день тропиков. Доклад был посвящен целому комплексу проблем, которые препятствуют развитию стран и народов, проживающих на территории тропической природной зоны. Тропики занимают 40% всей территории Земли.

Международный день тропиков. wallpapers.net

В этот день в Армении отмечают День памяти пропавших без вести азатамартиков; в Украине, России и Беларуси - Международный день промышленного дизайна; в Венесуэле, Испании, Колумбии и ряде других испаноязычных стран проходит фестиваль под названием Винная битва.

По народному календарю - Тихона Тихого, которого называли “утешителем”. К нему обращаются испуганные, взволнованные люди, а также страдающие зубной болью. В старину в этот день устраивали толоку – жители сел или деревень собирались вместе и помогали друг другу выполнять тяжелую работу.

Памятные даты 29 июня:

в 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи;

в 1613 году в Лондоне сгорел театр Глобус;

в 1855 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты The Daily Telegraph;

в 1916 году первый рейс совершил Boeing;

в 1964 году создали пульт дистанционного управления телевизором;

в 1976 году Сейшельские острова стали независимым государством;

в 2007 году в продажу поступил первый iPhone.

В этот день родились:

французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери;

музыканты Сосо Павлиашвили, Николь Шерзингер;

актер Гэри Бьюзи.

Памятные даты 30 июня 2020 года

В этот день отмечают два международных праздника - Международный день парламентаризма (установлен в 1889 году) и Международный день астероида (с 2016 года). В Беларуси отпразднуют День экономиста, а в Гватемале - День армии, в Сальвадоре - Банковский праздник, в Дании -день рождения Принцессы Александры.

В народном календаре - Мануйла, Савелия и Исмаила. Принято устраивать ярмарки и гуляния с разведением костров на берегах рек, вождением хороводов.

Памятные даты 30 июня:

в 1893 году в ЮАР найден алмаз Эксельсиор, один из крупнейших в мире;

в 1894 году в Лондоне открыт Тауэрский мост;

в 1905 году Альберт Эйнштейн изложил основы Специальной теории относительности;

в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит;

в 1944 году основана Академия наук СССР;

в 1945 году в СССР восстановлены отпуска;

в 1997 году вышла первая книга о Гарри Поттере - Гарри Поттер и философский камень.

В этот день родились:

художники Орас Верне, Стэнли Спенсер;

украинский политический деятель Роман Шухевич;

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс;

боксер Майк Тайсон.

Майк Тайсон. Twitter

Что будем отмечать 1 июля 2020 года

В этот день не отмечают никаких международных праздников, но празднуют национальные. Например, в Украине - День архитектора; в Казахстане - День домбры; в Армении - День работников прокуратуры; в Киргизии и Молдавии - День налогового работника; в Китае - День основания коммунистической партии; в Канаде -День Канады; в Великобритании - День территории; в Болгарии -молодежный праздник Джулая; в Турции -День ВМС; в Сомали, Руанде и Бурунди - День независимости.

В народе отмечают Ярилин день (Макушка лета). На Руси люди косили и сушили траву, которой впоследствии набивали матрасы. Волшебной силой наделяется роса, считается, что если ею умыться, то можно получить красоту, силу, здоровье.

Ярилин день (Макушка лета). sclipire.ro

В этот день принято бить детей и животных вербовыми прутиками - они будут расти здоровыми.

Памятные даты 1 июля:

в 1535 году в Лондоне вынесли смертный приговор Томасу Мору;

в 1569 году Люблинской унией создана Речь Посполитая;

в 1661 году подписан Кардисский мир между Россией и Швецией;

в 1751 году вышел первый том первой в мире Энциклопедии, ее создатели - Дени Дидро и Жан Лерон Д’Аламбер;

в 1875 году основан Всемирный почтовый союз;

в 1877 году прошел первый Уимблдонский турнир;

в 1929 году в американских комиксах появился новый персонаж - моряк Папай, любящий шпинат;

в 1966 году в колхозах СССР введена ежемесячная зарплата;

в 1989 году в Киеве создан Народный Рух Украины;

в 1997 году Гонконг вновь становится частью Китая.

В этот день родились:

немецкий математик Готфрид Лейбниц;

французская писательница Жорж Санд;

американская бизнес-леди Эсте Лаудер;

актеры Клара Лучко, Памела Андерсон, Дэн Эйкройд, Клэр Форлани, Лив Тайлер, Ханна Мюррей;

режиссеры Сидни Поллак, Ежи Ставиньский;

принцесса Диана.

Принцесса Диана. wannart.com

События 2 июля 2020 года, которые надо запомнить

Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно с 1995 года. В этот день национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, награждают лучших представителей СМИ в области спорта, а некоторые издания проводят специальные спортивные мероприятия.

Всемирный день уфолога был установлен в память об одном июльском дне 1947 года. В Нью-Мехико упал странный объект, который приняли за летающую тарелку с инопланетянами.

Всемирный день уфолога. tvextra.ru

Также 2 июля в Азербайджане отмечают День работников полиции, в Казахстане - День дипломатической службы, в Норвегии - День короля, а в Италии проходят традиционные скачки - Сиенское Палио.

До 2013 года 2 июля вУкраине отмечали День работника налоговой службы. Праздник упразднен, теперь День работника налогового и таможенного дела Украины отмечают 18 марта.

Памятные даты 2 июля:

в 1698 году Томас Севери получил патент на изготовление первой в мире паровой машины;

в 1918 году гетман Петр Скоропадский ввел украинское гражданство;

в 1932 году создана Донецкая область со столицей Артемовском;

в 1951 году газета Правда осудила стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну!;

в 1976 году провозглашена республика Вьетнам, а его столица Сайгон переименована в Хошимин;

в 1993 году основан Конгресс Украинских Националистов;

в 2002 году Стив Фоссет совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Стив Фоссет. YouTube

В этот день родились:

австрийский композитор Кристоф Глюк;

немецкий писатель Герман Гессе;

французский модельер Пьер Карден;

африканский политический деятель Патрис Лумумба;

певицы Елка (Елизавета Иванцив), Диана Гурцкая;

актеры Павел Деревянко, Александра Яковлева, Сами Насери, Линдси Лохан, Марго Робби;

украинский режиссер Александр Роднянский.

Есть ли церковный праздник 3 июля 2020 года

В этот день Белоруссия отмечает День независимости, по народному календарю - Мефодия Перепелятника. На Руси было принято охотиться, а принесенная в дом добыча сулит счастье в семье и везение добытчику на весь охотничий сезон. Тот, кто поймает белого перепела, будет счастлив всю жизнь.

Памятные даты 3 июля:

в 1528 году папа Римский Клемент VІІ узаконил орден монахов-капуцинов;

в 1608 году основан форт Квебек;

в 1886 году Карл Бенц совершил первый выезд собственной конструкции;

в 2005 году в Испании узаконили однополые браки;

в 2018 году датские ученые создали искусственный яичник.

В этот день родились:

немецкий писатель Франц Кафка;

актеры Том Круз, Алексей Серебряков, Гедеон Буркхард.

Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс. najkino.sk

Что надо знать о 4 июля 2020 года

В Украине отмечают два праздника - День национальной полиции и День судебного эксперта.

Международный день Днепра отмечается в первую июльскую субботу. Дата хоть и не установлена официально, но традиция отмечать праздник различными акциями и мероприятиями существует с 2002 года.

Международный день Днепра. Twitter

4 июля в США - национальный праздник, День независимости, в Норвегии - День рождения королевы Сони, в Италии -День Гарибальди, в Латвии - День памяти жертв геноцида еврейского народа.

По народному календарю - Ульянов день. Принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Рубить липу нельзя.

Памятные даты 4 июля:

в 1776 году подписана Декларация независимости США;

в 1865 году вышло первое издание книги Льюиса Кэролла Приключения Алисы в Стране Чудес.

В этот день родились:

английский географ Джордж Эверест;

полководец Джузеппе Гарибальди;

актеры Джина Лоллобриджида, Фрунзик Мкртчян, Андрей Краско, Дмитрий Назаров, Юлия Зимина.

Джина Лоллобриджида. dars.mntransfer.org

Что можно делать 5 июля 2020 года, запреты дня

Ежегодно в первое воскресенье июля в мире, преимущественно в постсоветских странах, отмечается День работников морского и речного флота. Кроме того, в Армении отметят День Конституции; в Алжире, Венесуэле и Кабо-Верде - День независимости; в Кыргызстане - День медика; в Словакии и Чехии- День Кирилла и Мефодия.

По народному календарю - Евсеев день. Принято было собирать траву купальницу, из которой впоследствии заваривали банные веники. Также чистили колодцы, после этого вода становилась чистой и приобретала оздоровительный эффект.

Памятные даты 5 июля:

в 1439 году подписана Флорентийская уния, объединившая Православную и Католическую церкви;

в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире турагентство;

в 1946 году в Париже на показе мод впервые представили женский купальник - бикини;

в 2014 году закончилось противостояние в Славянске, город вернулся под украинский контроль.

В этот день родились:

русский адмирал Павел Нахимов;

немецкая социалистка Клара Цеткин;

американский психолог Герберт Спенсер;

писатель Жан Кокто;

президент Франции Жорж Помпиду;

актриса Ширли Найт.

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