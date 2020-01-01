В Китае проводят насильственную стерилизацию женщин
В Китае проводят насильственную стерилизацию среди женщин для снижения рождаемости среди мусульманских меньшинств. Об этом сообщает AP.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая власти проверяют женщин-уйгуров на беременность. Кроме того, им насильственно проводят внутриматочные операции, аборты и стерилизации.
Официальная статистика показывает, что в районах Хотан и Кашгар, где проживают преимущественно уйгуры, с 2015 по 2018 год уровень рождаемости снизился на 60%, а во всем регионе - на 24%.
Кроме насильственного контроля и сокращения рождаемости предателей мусульманских меньшинств массово задерживают и отправляют в исправительные лагеря. Отмечается, что одна из главных причин - наличие в семье троих и более детей.
Отмечается, что более миллиона жителей региона пребывают в "лагерях для перевоспитания". Их якобы принуждают отказаться от исповедуемой религии, культуры и языка.
Власти Китая отрицают любые притеснения уйгуров, а лагеря называют "образовательными центрами для предупреждения опасности исламистской радикализации".
Ранее сообщалось, что в Украине нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных. Также Корреспондент писал о том, что в польском селе родился первый мальчик за десять лет.
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