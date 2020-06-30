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Немецкая полиция раскрыла крупную сеть педофилов

Комментариев: 1
По данным полиции, к этой организации могут быть причастны около 30 тыс. человек по всей Германии.
За последние 18 месяцев Германия пережила волну серьезных случаев сексуального насилия над детьми
За последние 18 месяцев Германия пережила волну серьезных случаев сексуального насилия над детьми
zakarpatpost.net
 
Подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия разоблачило масштабную сеть педофилов. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило радио Deutsche welle.
 
 
По данным полиции, к этой организации могут быть причастны около 30 тыс. человек. Они подозреваются в обмене контентом с фиктивными и реальными актами насилия над детьми. 
 
На данный момент установлены личности 70 педофилов по всей Германии.
 
Расследование началось в октябре 2019 года с ареста 27-летнего военнослужащего вблизи Кельна. В мае этого года он был помещен в психиатрическую больницу на неопределенный срок.
 
Как сообщалось, в Ямпольском районе Винницкой области мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. О случившемся полиции рассказала соседка семьи девочки. 28-летнего подозреваемого уже задержали, он оказался родственником ребенка.

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Теги: Германия, педофилия, полиция, педофилы, расследование, педофил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    30.06.2020, 13:21
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Усіх їх потрібно підвегнути кастрацій.
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