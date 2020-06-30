Немецкая полиция раскрыла крупную сеть педофилов
По данным полиции, к этой организации могут быть причастны около 30 тыс. человек по всей Германии.
Подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия разоблачило масштабную сеть педофилов. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило радио Deutsche welle.
По данным полиции, к этой организации могут быть причастны около 30 тыс. человек. Они подозреваются в обмене контентом с фиктивными и реальными актами насилия над детьми.
На данный момент установлены личности 70 педофилов по всей Германии.
Расследование началось в октябре 2019 года с ареста 27-летнего военнослужащего вблизи Кельна. В мае этого года он был помещен в психиатрическую больницу на неопределенный срок.
Как сообщалось, в Ямпольском районе Винницкой области мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. О случившемся полиции рассказала соседка семьи девочки. 28-летнего подозреваемого уже задержали, он оказался родственником ребенка.
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