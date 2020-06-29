Мэр индонезийского города на коленях извинилась за вспышку COVID-19

Мэр одного из крупнейших городов в стране заплакала и встала на колени перед медиками. Это случилось после того, как врачи рассказали, что больницы переполнены больными.

Мэр второго по величине города Индонезии Сурабая - Три Рисмахарини расплакалась и встала на колени перед врачами, борющимися с коронавирусом. Градоначальница попросила у медиков прощения за те трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время эпидемии и за ухудшение ситуации с COVID-19, пишет Jakarta Post.

Во время встречи медперсонала и мэра один из врачей рассказал, что больницы переполнены пациентами с коронавирусом. При этом, по его словам, ситуация ухудшается, а горожане практически не соблюдают мер предосторожности.

После этого 59-летняя Три Рисмахарини встала на колени. "Пожалуйста, не вините нас", - сказала она.

Мэр также попросила не обвинять городскую власть, подчеркнув, что администрация сталкивается с большими трудностями. Какими именно, Рисмахарини не уточнила.

По данным издания, Сурабая стал эпицентром распространения коронавируса в стране, где на 29 июня было зафиксировано 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, тогда как в столичной Джакарте - 11,1 тысяч.

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