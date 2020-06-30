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В Иране к смертной казни приговорили руководителя новостного портала

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Журналиста, который с октября прошлого года находится под арестом, обвиняют в шпионаже и антиправительственной деятельности.
Рухолла Зам был приговорен к смерти
Рухолла Зам был приговорен к смерти
voanews.com

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни главу новостного портала Amad News Рухолла Зам, который подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности. Об этом во вторник, 30 июня, заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает Tasnim.

"Ему вынесен смертный приговор", - заявил Исмаили.

Вместе с тем, он добавил, что решение не окончательно, а значит, может быть обжаловано.

В октябре прошлого года иранские СМИ сообщали о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана). Он обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Позже иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен глава портала Amad News после ареста.

Зам известен как иранский журналист и активист, ведущий свою деятельность из зарубежных стран. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно он занимался освещением протестных акций в Иране в 2017-2018 году.

Ранее в Иране вынесли смертный приговор "шпиону", которого обвиняеют в в сотрудничестве с ЦРУ и предоставлении информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. Напомним, 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. 

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Теги: Иран, суд, журналист, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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