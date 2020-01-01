Оппонентов Лукашенко признали узниками совести

Они преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов и должны быть освобождены, утверждают в Amnesty International.

Международная организация Amnesty International признала 15 арестованных в Беларуси политиков и блогеров узниками совести. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил правозащитный центр Весна.

Amnesty International считает узниками совести оппозиционного политика Сергея Тихоновского и восемь человек, арестованных вместе с ним: Евгения Резниченко, Дмитрия Фурманова, Владимира Наумика, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Сергея Калмыкова, Василия Бобровского и Артема Сакова.

По мнению организации, они арестованы исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав. Кроме того, в заявлении отмечается, что узниками совести объявлены кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард.

"Они преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов", - утверждают в Amnesty International.

Также организация присвоила статус узников совести блогерам и журналистам Сергею Багрову, Сергею Латинскому, Игорю Лосику, Владимиру Неронскому, Сергею Петрухину и Владимиру Цыгановичу. "Все они – узники совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", - заявили в Amnesty International.

Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование, запугивание и репрессии против оппонентов Александра Лукашенко и их сторонников, активистов гражданского общества и независимых СМИ, подчеркивается в заявлении организации.

Как сообщалось, Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить оппозиционного кандидата в президенты, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

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