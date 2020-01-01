В США спасли медвежонка, застрявшего в банке

Необычную операцию по спасению животного пришлось провести американской семье, отдыхающей на озере.

В США на озере Марш-Миллер в штате Висконсин семья спасла медвежонка, голова которого застряла в пластиковой банке. Видео происшествия опубликовано в Facebook.

"Никогда не думала, что мы сделаем подобное в нашей жизни. Вчера на озере Маршмиллер с Брайаном Хертом и Брэди Хертом мы заметили этого бедного медведя. После всего этого он добрался до берега", - написала Триша Харт.

На кадрах ролика видно, как отец семейства Брайан догоняет на лодке медвежонка и снимает банку с его головы.

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