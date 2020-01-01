В Париже полицейская операция вызвала панику
В парижском районе Дефанс прошла полицейская операция после сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке. Об этом сообщает Reuters.
Полиция эвакуировала посетителей торгового центра и пассажиров железнодорожного вокзала. На данный момент операция закончилась. В полиции сообщили, что сообщение о вооруженном мужчине не подтвердилось.
На видео с места событий запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра.
Ранее сообщалось, что во Франции прошел митинг протеста против расизма и жестокости со стороны полиции после смерти в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Также сообщалось, что в Лондоне во время беспорядков травмированы 22 полицейских. После прибытия полицейского подкрепления, между полицией и участниками вечеринки начались столкновения.
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