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В Париже полицейская операция вызвала панику

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Полицейские выводили людей с железнодорожного вокзала с поднятыми руками, многие пассажиры бросились убегать.

В парижском районе Дефанс прошла полицейская операция после сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке. Об этом сообщает Reuters.

Полиция эвакуировала посетителей торгового центра и пассажиров железнодорожного вокзала. На данный момент операция закончилась. В полиции сообщили, что сообщение о вооруженном мужчине не подтвердилось.

На видео с места событий запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра.

Ранее сообщалось, что во Франции прошел митинг протеста против расизма и жестокости со стороны полиции после смерти в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Также сообщалось, что в Лондоне во время беспорядков травмированы 22 полицейских. После прибытия полицейского подкрепления, между полицией и участниками вечеринки начались столкновения.

 

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Теги: видео, Париж, полиция, паника
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Источник: korrespondent.net

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