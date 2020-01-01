Старейшая АЭС Франции прекратила работу

Франция и Германия открывают неподалеку от закрытой АЭС в Фессенхайме технопарк, что позволит сохранить рабочие места в регионе.

Старейшая атомная электростанция Франции прекратила работу. Оборудование второго - и последнего - энергоблока АЭС Фессенхайм в регионе Эльзас близ границы с ФРГ было отключено поздно вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил французский энергетический концерн EDF.

Таким образом власти страны пошли навстречу многолетним требованиям Германии и Швейцарии, настаивавшим на прекращении работы АЭС. В ФРГ, в частности, указывали на частые сбои в работе станции и на возможную угрозу подземных толчков в долине Верхнего Рейна, где сохраняется сейсмическая активность при небольшой магнитуде.

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и, как ожидается, будет продолжаться до 2040 года. Париж ранее обещал выплатить не менее 446 миллионов евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого резко выступали профсоюзы. Они, в частности, опасались, что работы лишатся сотни человек. Германии и Франции удалось найти компромиссное решения - в регионе будет открыт технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Первый реактор АЭС был отключен 22 февраля. Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Реакторы этой АЭС были запущены еще в 1977 году.

Отметим, что в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году.

Источник: Русская служба DW