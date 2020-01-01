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Пакистан обвинил Индию в теракте в Карачи

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Доказательств причастности индийских спецслужб к нападению на фондовую биржу премьер Пакистана не привел.
В результате теракта убиты 8 человек, включая 4 нападавших
В результате теракта убиты 8 человек, включая 4 нападавших
 
За нападением на здание биржи в Карачи стоят индийские спецслужбы. Об этом во вторник, 30 июня, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
 
 
"Мы не сомневаемся, что это было совершено Индией", - сказал он. По словам пакистанского премьера, погибшие охранники здания биржи и полицейский принесли себя в жертву и предотвратили серьезный инцидент, спланированный Индией, чтобы дестабилизировать Пакистан. 
 
У нападавших обнаружено большое количество боеприпасов и, вероятно, они собирались брать заложников, отметил Имран Хан. Он также заявил о предотвращении четырех похожих террористических атак, в том числе двух в столице страны Исламабаде.
 
Напомним, в Пакистане восемь человек погибли и еще семь получили ранение при нападении на здание фондовой биржи в Карачи. Четыре террориста атаковали биржу, взорвав гранату у главного входа в здание и начав беспорядочную стрельбу из автоматов.

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Теги: Индия-Пакистан, теракт, Терроризм, Пакистан, нападение, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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