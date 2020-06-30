ЕС утвердил список стран для открытия границ

Список государств будет пересматриваться каждые две недели согласно утвержденным критериям Евросоюза.

Власти Евросоюза опубликовали список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля. Украина в него не попала, сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 30 июня.

В список включены Алжир, Австрали, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.

Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели согласно критериям Евросоюза.

"Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в некоторых условиях и, как следствие, в оценке эпидемиологической ситуации. Если ситуация в указанной третьей стране быстро ухудшается, следует принять быстрое решение", – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве рассказали, когда Евросоюз снимет ограничения на въезд для украинцев. Сейчас же уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в несколько раз превышает показатель, необходимый для открытия границы.

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