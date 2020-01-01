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Вирусолог из Уханя предупредила о новых вспышках коронавирусов

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Коронавирусы продолжают развиваться и вскоре начнут легче передаваться людям от летучих мышей.
Вирусолог из лаборатории Уханя предупредила о новых вспышках коронавирусов
Вирусолог из лаборатории Уханя предупредила о новых вспышках коронавирусов

Исследовательница из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружившая вирус SARS, предупредила о новых потенциальных вспышках коронавирусов. Об этом пишет Mirror во вторник, 30 июня.

То, что обнаружили ученые на сегодняшний день - лишь верхушка айсберга, считает Чжэнли. В своей новой статье, еще не прошедшей рецензирование, сказано, что коронавирусы развиваются, и в последствии будут легче передаваться от летучих мышей к людям. Последняя вспышка коронавируса в Ухане - это тревожный сигнал для всего мира.

Люди все чаще вторгаются в мир природы, а в сочетании с перемещением диких животных создаются идеальные условия для распространения болезней, продолжила вирусолог. На данный момент летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавирусов, в том числе пандемии COVID-19.

Ученой удалось обнаружить около 1,5 тысяч различных видов коронавирусов в организмах летучих мышей. При анализе 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных в 10 процентах была найдена целая "вселенная коронавирусов", говорит Чжэнли. Впоследствии их заморозили для хранения в институте.

Ранее ученые заявили, что коронавирус появился в Европе за год до эпидемии. Тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

Также ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19. Результаты могут подстегнуть мировых лидеров переосмыслить введение так называемых “паспортов иммунитета”, считают эксперты.

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Теги: вирусы, ученые, Вирус, Китай, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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