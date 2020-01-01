Молодежь против пенсионеров. Выборы в Польше

В Польше прошел первый тур президентских выборов, действующий глава государства Анджей Дуда занял первое место, получив 43,5% голосов.

Дуда выиграл в первом туре и может проиграть во втором

Президентские выборы в Польше – одни из самых многострадальных в Европе. Их пытались провести по почте, но в итоге перенесли на более поздний срок. Еще весной действующему президенту Анджею Дуде предрекали уверенную победу в первом туре. Но коронавирус и попытки провести голосование в разгар пандемии сыграло против власти. У Дуды появился мощный конкурент и теперь возможны сюрпризы.

Результаты первого тура

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные результаты первого тура выборов президента уже на следующее утро после голосования.

По данным после обработки 100% электронных протоколов, действующий глава государства Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов. На втором месте кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов. На третьем - антисистемный кандидат Шимон Головня с 13,87%.

Согласно данным экзит-пола, которые были обнародованы сразу после голосования, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковского - 30,4%, а Головню - 13,3%.

Явка избирателей составила 64,51 процента. Это больше, чем на предыдущих президентских выборах пять лет назад. Тогда в первом туре проголосовали 48,96% лиц, имеющих право на участие в выборах.

Через две недели, 12 июля, состоится второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского.

Замена в оппозиции

Эти выборы запомнятся полякам длинными очередями – пандемия коронавируса и большая активность привели к рекордной явке. Причем молодежь даже голосовала активнее людей старшего возраста - явка среди польской молодежи составила 62%, а среди пенсионеров - 56%.

Рафал Ташковский изначально вообще не собирался принимать участие в выборах. Оппозиционная Гражданская платформа сначала выставила на выборы вице-спикера Сейма, нижней палаты парламента, Малгожату Кидаву-Блонскую. В ее кампании было много провалов, сначала неплохие рейтинги упали до показателей на уровне 3-5% голосов избирателей. Закончилась ее участие в выборах обращением к своим сторонникам с призывом игнорировать голосования. Когда выборы перенесли на июнь, Платформа сменила кандидата, и это оказалось сильным ходом, который полностью развернул ход кампании.

Тшасковский – 48-летний либерал из Варшавы. В 2018 году он выиграл выборы мэра Варшавы. До этого же он успел поработать депутатом Европейского парламента VII созыва (2009—2013), вице-министром иностранных дел по европейским вопросам (2014—2015), депутатом Сейма VIII созыва (2015—2018).

EPA Акция сторонников Тшасковского

Второй тур

Победа во втором туре будет зависеть от того, кому перетекут голоса тех кандидатов, которые уже закончили участие в гонке.

Тшасковский известен своей борьбой против дискриминации сексуальных меньшинств. В феврале 2019 года, уже на посту мэра Варшавы, он подписал так называемую Хартию ЛГБТ - документ, защищающий права лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Это вызвало раздражение в рядах консерваторов из PiS, которые усматривают в подобных требованиях угрозу традиционной семье. В июне 2020 года Анджей Дуда в своей предвыборной речи заявил, что ЛГБТ - это "идеология", которая более разрушительна, чем коммунизм.

"Интеллигенция уже поверила Тшасковскому, однако жители маленьких городов и деревень по-прежнему поддерживают партию Качиньского", - предрекает битву во втором туре первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса.