Трамп в розыске. Как Иран троллит США

Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвинив их в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.

После убийства иранского военачальника Касема Сулеймани в начале 2020 года человечество оказалось на грани новой мировой войны. По касательной задело даже Украину – иранцы сбили самолет МАУ, приняв его за военный объект.

Теперь же Тегеран, пытаясь получить сатисфакцию за убийство влиятельного генерала, заявляет об объявлении Дональда Трампа в международный розыск.

Трамп и не скрывал

Американский президент никогда и не скрывал, что лично отдал распоряжение ликвидировать Сулеймани. Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января. Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.

Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.

Теперь Иран официально обвиняет Трампа и еще 35 человек обвиняют в убийстве и терроризме. По всем Иран выдал ордер на арест и объявил красный статус в Интерполе, который означает наивысшую опасность.

Но Интерпол не принимает во внимание запросы подобного рода, сообщил его представитель агентству AFP, не подтвердив, обращалась ли вообще иранская сторона к ним. Устав организации запрещает ей вмешательство "политического, военного, религиозного или расистского" характера.

Ответ США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что судебная система страны вскоре представит обвинительные заключения в отношении людей, стоявших за нападением на Сулеймани. Он отметил, что обвинители надеются определить операторов беспилотников, которые обстреляли генерала, сообщает агентство Isna.

"Иран не прекратит свои усилия в том, что касается привлечения этих людей к ответственности", - сказал он.

Представитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что ордер на арест имеет политические и пропагандистские мотивы.

"Мы пришли к выводу, что Интерпол не делает "красных отметок", если в этом замешана политика. А это случай политического толка. Это не связано с государственной безопасностью, международным миром или поддержкой стабильности… это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает серьезно", - сказал он.

Чего ждать дальше

Выдача ордера на арест вряд ли является чем-то большим, чем символический жест. Но это в очередной раз демонстрирует глубину враждебности, которую испытывает к Трампу руководство Ирана.

Как считает The Washington Post, “подход Трампа в отношении Ирана теряет шансы на успех”. Что же касается деталей операции по ликвидации Сулеймани, то, как пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих нашумевших мемуарах, “их можно будет раскрыть только через 15-20 лет”.