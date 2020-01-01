В результате взрыва в больнице Тегерана погибли 18 человек

Всего в клинике в момент взрыва находилось 25 человек. Среди погибших десять женщин и трое мужчин.

Восемнадцать человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва в медицинской клинике на севере иранской столицы. Об этом, во вторник, 30 июня, сообщает Reuters со ссылкой на Khabaronline.

Ранее иранские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в медицинской клинике на улице Шариати в Тегеране.

Заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Гоударзи заявил в эфире государственного телевидения, что взрыв был вызван утечкой газа.

После взрыва в здании больницы начался пожар.

Ранее в Иране прогремел большой взрыв возле военной базы на востоке от Тегерана.

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