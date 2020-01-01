В Эфиопии произошли три взрыва: есть убитые и раненые

В стране вспыхнули протесты после того, как был застрелен выдающийся певец крупнейшей этнической группы в стране.

Три взрыва прогремели в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Местные СМИ заявляют о раненых и убитых. Об этом, во вторник, 30 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на столичного комиссара полиции Эндешоу Тасева.

По его словам, погибли как некоторые из тех, кто заложил бомбу, так и невинные граждане.

Сообщается, что в стране проходят акции протеста на фоне убийства 36-летнего Хачалу Хундесса, знаменитого своими политическими песнями, певца, который воспринимался многими жителями страны, как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти в 2018 году нынешнего премьер-министра страны Абия Ахмеда Али.

По сообщению агентство Франс Пресс, который ссылается на местный телеканал Fana, в понедельник ночью певца застрелили в Аддис-Абеба.

После известия о гибели известного музыканта и политического активиста толпы протестующих молодых людей стали собираться в городах штата Оромия и в столице. Собравшиеся жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. Начались беспорядки и столкновения с полицией.

Сообщается, что по меньшей мере восемь человек погибли и около 80 получили ранения в городе Адама. В Аддис-Абебе и некоторых городах штата Оромия был отключен интернет, многие эфиопские информационные порталы сейчас недоступны для пользователей.

Ранее на севере Эфиопии в городе Гондэр по меньшей мере 10 человек погибли и еще 100 получили травмы в результате обрушения платформы с празднующими православное Богоявление (Тимкат).

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