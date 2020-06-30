Канада продлила запрет на въезд иностранцам

Под запрет не попадают дипломаты, иностранные студенты, некоторые категории сезонных работников и ближайшие родственники граждан Канады.

Запрет на въезд иностранных граждан в Канаду запрещен как минимум до 31 июля. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости. со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.

Она заявила, что запрет на въезд иностранных граждан в Канаду был продлен как минимум до 31 июля "из соображений охраны общественного здоровья".

Уточняется, что данное ограничение в стране вводилось изначально 16 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также, власти Канады продлевают до 31 августа действие строгих требований по самоизоляции для въезжающих в страну. Нарушение карантина может грозить штрафом до 750 тысяч канадских долларов (551,5 тысяч долларов США) или шестимесячным тюремным заключением. В том случае, если нарушение самоизоляции ставит под угрозу жизнь другого человека, штраф может возрости до миллиона канадских долларов (735,4 тысяч долларов США), а тюремное заключение до трех лет. По последним данным, число зараженных COVID-19 в Канаде достигло 103 918 человек. Скончались 8 566 пациентов, излечились свыше 67 178 заболевших. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор и обсудили упрощение визового режима между странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet