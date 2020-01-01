Король Бельгии извинился за колонизацию Конго

Период бельгийского колониального правления в Конго существовал в период с 1908 по 1960 год.

Король Бельгии Филипп отправил президенту Конго Феликсу Чисекеди письмо с поздравлением по поводу 60-летия обретения независимости страны от Бельгии. В нем монарх осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Письмо опубликовано во вторник, 30 июня, на сайте королевской семьи Бельгии.

"Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в нашем обществе никуда не делась", - написал монарх.

Также, он извинился за страдания и унижение, которые испытал за годы колониализма народ Конго, ставшего колонией Бельгии в 1885 году во времена правления Леопольда II.

"Чтобы укрепить наши дальнейшие связи и развивать плодотворное сотрудничество, мы должны позволить себе говорить друг с другом о нашем общем прошлом со всей искренностью и прямотой", - написал король Бельгии в письме.

Король Филипп является прямым потомком Леопольда II. Как отмечает издание La Libre Belgique, он стал первым правящим монархом, который выразил сожаление по этому вопросу.



Короля Леопольда II современные бельгийцы обвиняют в жестоком обращении с жителями порабощенного Конго, которое привело к геноциду местного населения и смерти, по разным подсчетам, от одного до 15 миллионов человек.

Ранее бывший глава Королевских гонок Берни Экклстоун заявил, что большую склонность к расизму проявляют чернокожие, чем белые.

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