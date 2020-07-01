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Трамп заявил, что испытывает сильную злость по отношению к Китаю

Комментариев: 1
Злость у американского лидера нарастет, по мере подсчета убытков, которые нанесла пандемия Соединенным Штатам, заявил он в сети.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп питает все большую злобу к Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру. Об этом лидер Штатов заявил во вторник, 30 июня, в Twitter. 

Трамп подчеркнул, что в частности, пандемия нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам. Видя это, он "все больше и больше злится на Китай", написал глава Белого дома в соцсети.

Трамп неоднократно обвинял КНР в распространении коронавирусной инфекции и сокрытии информации о вспышке вируса.

Ранее в ходе предвыборного митинга в штате Аризона Дональд Трамп предложил назвать коронавирус "Кунг-флю", решив обыграть название китайского боевого искусства кунг-фу. Он также заявил, что может перечислить 19 или 20 названий вируса. Часть из них связана с Китаем, например "китайский вирус", "Ухань".

Китай должен ответить за пандемию COVID - Трамп
 

Напомним, президент США считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении COVID-19 и масштабах распространения инфекции.
 
Ранее Трамп выразил уверенность, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане.

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Теги: Китай, twitter, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    01.07.2020, 06:18
Оценка:  0
В0ЛАНД
Засунь эту злость в свою раздолбаную сраку,йопаный козлина!
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