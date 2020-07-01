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В США готовят новые санкции по Северному потоку-2

Комментариев: 4
Верхняя палата Конгресса США включила раздел о дополнительных санкциях в проект бюджета национальной обороны.
Сенат США
Сенат США
Getty Images

Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2. Об этом вечером во вторник, 30 июня, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак в микроблоге Twitter.

Вомак отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство Северного потока - 2.

Он заявил, что Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа.

"Путин хочет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство", - написал Вомак.

Он также добавил, что "аплодирует Сенату" за включение этих санкций в проект бюджета национальной обороны.

Ранее сообщалось, что в Конгресс внесены предложения о санкциях по Северному потоку-2.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что  санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. 

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Теги: Россия-США, Северный поток, санкции, Сенат США, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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В0ЛАНД    01.07.2020, 08:03
Оценка:  -5
В0ЛАНД
Этой гнилой"сверхдержаве"-до лжнику N1,где белые повально становятся на колени перед ниграми и самозабвенно им отсасывают,видимо ещё не сказали что вмешательство во внутренние дела других стран чревато посылом на xyй.Ничего,скоро скажут.)))))
Vixerunt    01.07.2020, 09:02
Оценка:  0
Vixerunt
ты за их ниггеров не переживай и чужие деньги в том числе долги не считай; сам в нищете живёшь, 50 % расиян на пороге нужды. Вы главное побольше стройте что б деньги из страны уходили.
птицелов    01.07.2020, 09:03
Оценка:  -2
птицелов
ну ви на расєє відсасуєте чеченам і туркменам і постійно в жопі маючи 1/6 територію суші і що?)))))
В0ЛАНД    01.07.2020, 09:09
Оценка:  +1
В0ЛАНД
Многоликий бот Педи Пидоpoшенко,я конечно понимаю что в твоей методичке указано всех инакомыслящих называть россиянами.Ведь за это тебе и платят.Но я живу в Украине и паспорт у меня лишь украинский.Другого пока нет.))))))))))))))
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