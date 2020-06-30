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Умер звезда фильма Одиннадцать друзей Оушена

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Легенда Голливуда скончался от естественных причин у себя дома в Калифорнии. Ему шел 99 год. Актер начал сниматься еще в 50-х годах.
Современные зрители любят его за роль Сола Блума
Современные зрители любят его за роль Сола Блума
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Знаменитый американский актер и режиссер Карл Райнер скончался 29 июня в своем доме в Беверли-Хиллз в штате Калифорния в окружении семьи. Знаменитость умер от естественных причин. Ему было 98 лет, пишет Los Angeles Times.

Будущий известный комик родился в 1922 году. Свою актерскую карьеру он начал в 1950-х. В 1959 году Райнер запустил комедийное Шоу Дика ван Дайка, которое мгновенно стало популярным.

Свой первый фильм он снял в середине 1960-х годов. Всего он снял 18 фильмов.

Карл Райнер появлялся в сериалах Доктор Хаус и Парки и зоны отдыха. Озвучивал Гриффинов и Историю игрушек 4.

Мировую славу ему принесла роль обаятельного мошенника Сола Блума во франшизе о "друзьях Оушена".

Напомним, что умер актер Виктор Проскурин. Он стал известен еще в советские времена, сыграв в фильмах Большая перемена, Выйти замуж за капитана, Пиковая дама и других.

Также Korrespondent.net писал, что в США умер актер из Друзей и Американского пирога.

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Теги: звезды кино, США, смерть, актер, умер, кино, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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