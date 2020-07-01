В Турцию прилетели первые украинские туристы

В Анталии приземлились два самолета с туристами из Запорожья и Харькова. Их встречал украинский консул.

В турецкой Анталии впервые после долгого перерыва, вызванного коронавирусом, приземлились два самолета с украинскими туристами. Об этом в среду, 1 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на консула Украины в Анталии Вячеслава Хоменко, который встречал туристов в аэропорту.

“321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было“, - рассказал дипломат агентству.

Читай также: Столкновения в Вене: Австрия и Турция вызвали послов

По его словам, после процедуры паспортного контроля и проверки состояния здоровья все прибывшие украинцы отправились в отели.

Ранее Зеленский анонсировал возобновление полетов между Украиной и Турцией. Перед этим посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля 2020 года смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на наличие COVID-19, соблюдая только необходимые требования безопасности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram